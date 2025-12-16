Автобус з українцями перекинувся у Словаччині: що відомо про наслідки

Автобус з українцями перекинувся на трасі D1 у Словаччині Фото ілюстративне / © pixabay.com

У Словаччині на автомагістралі D1 у напрямку Братислави в ніч на 16 грудня сталася ДТП за участі автобуса з українською реєстрацією, який перевозив пасажирів з України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України з посиланням на консула посольства України в Словаччині, передає Укрінформ.

Аварія сталася близько 3 години ночі через складні погодні умови: автобус з’їхав з дороги та перекинувся на бік. У транспортному засобі перебували 10 пасажирів та двоє водіїв, всі — громадяни України.

На місце події оперативно прибули рятувальні служби.

За даними словацької поліції, двоє пасажирок отримали легкі травми та були доставлені до найближчих медичних закладів. Інші учасники подорожі не потребували медичної допомоги і згодом продовжили шлях іншим транспортом.

За фактом аварії розпочато розслідування. Тест водія на вміст алкоголю показав негативний результат.

Інцидент перебуває під контролем посольства України в Словаччині, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, раніше йшлося про ДТП під Дніпром. Там шкільний автобус зіткнувся з мікроавтобусом. Загинули чоловіки. Серед постраждалих є діти.