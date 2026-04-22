Автобус з українцями потрапив у ДТП в Болгарії: люди загинули на місці, багато поранених

У Болгарії автобус із українцями наїхав на пасажирів

У Болгарії сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з громадянами України. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще щонайменше 16 дістали поранення.

Про це повідомляє місцеве видання Novinite.

Інцидент стався на трасі Бургас — Малко-Тирново поблизу пункту пропуску на кордоні з Туреччиною. Автобус, у якому перебували 37 пасажирів і двоє водіїв — усі громадяни України, — зупинився через нестачу пального.

Після цього пасажири вийшли з транспортного засобу та зібралися позаду нього. У якийсь момент автобус несподівано почав рухатися заднім ходом, наїхав на людей і злетів у придорожній кювет.

За словами слідчих, транспортний засіб був несправний через відсутність пального, а рух назад розпочався раптово.

Унаслідок наїзду двоє пасажирів загинули, ще 16 отримали травми, частина з них — тяжкі. Шістьох постраждалих госпіталізували до лікарень у Бургасі, ще десятьох доставили до центру невідкладної допомоги в Малко-Тирново.

Інших пасажирів тимчасово розмістили у денному центрі в прикордонному місті, де їм надали медичну допомогу та предмети першої необхідності.

За інформацією місцевої влади, автобус прямував до Туреччини та перевозив громадян України, зокрема біженців, які проживали в Бургасі.

Після наїзду автобус перекинувся, однак усіх пасажирів і водіїв вдалося евакуювати. Частині постраждалих, зокрема дітям, надали допомогу на місці, після чого їх направили до медзакладів.

Водія автобуса затримали правоохоронці. Триває розслідування обставин аварії.

