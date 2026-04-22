ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
762
Час на прочитання
2 хв

Автобус з українцями потрапив у ДТП в Болгарії: люди загинули на місці, багато поранених

У Болгарії автобус із українцями раптово поїхав назад і наїхав на власних пасажирів. Унаслідок аварії є загиблі та поранені.

Автор публікації
Кирило Шостак
У Болгарії автобус із українцями наїхав на пасажирів / © Novinite.com

У Болгарії сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса з громадянами України. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще щонайменше 16 дістали поранення.

Про це повідомляє місцеве видання Novinite.

Інцидент стався на трасі Бургас — Малко-Тирново поблизу пункту пропуску на кордоні з Туреччиною. Автобус, у якому перебували 37 пасажирів і двоє водіїв — усі громадяни України, — зупинився через нестачу пального.

Після цього пасажири вийшли з транспортного засобу та зібралися позаду нього. У якийсь момент автобус несподівано почав рухатися заднім ходом, наїхав на людей і злетів у придорожній кювет.

За словами слідчих, транспортний засіб був несправний через відсутність пального, а рух назад розпочався раптово.

Унаслідок наїзду двоє пасажирів загинули, ще 16 отримали травми, частина з них — тяжкі. Шістьох постраждалих госпіталізували до лікарень у Бургасі, ще десятьох доставили до центру невідкладної допомоги в Малко-Тирново.

Інших пасажирів тимчасово розмістили у денному центрі в прикордонному місті, де їм надали медичну допомогу та предмети першої необхідності.

За інформацією місцевої влади, автобус прямував до Туреччини та перевозив громадян України, зокрема біженців, які проживали в Бургасі.

Після наїзду автобус перекинувся, однак усіх пасажирів і водіїв вдалося евакуювати. Частині постраждалих, зокрема дітям, надали допомогу на місці, після чого їх направили до медзакладів.

Водія автобуса затримали правоохоронці. Триває розслідування обставин аварії.

Нагадаємо, у Долинській територіальній громаді Івано-Франківської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легковика та маршрутного мікроавтобуса. Унаслідок аварії загинула одна людина, ще 14 — зазнали травм. Правоохоронці затримали водія та повідомили йому про підозру.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie