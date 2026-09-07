- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 738
- Час на прочитання
- 1 хв
Автобус зі школярами зірвався у 30-метрову ущелину: щонайменше 25 загиблих
На острові Фогу в Кабо-Верде автобус із дітьми та підлітками злетів із гірської дороги в ущелину завглибшки близько 30 метрів — загинули щонайменше 25 людей.
На острові Фогу в Кабо-Верде сталася масштабна автобусна аварія, внаслідок якої загинули щонайменше 25 людей.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на національне інформаційне агентство Inforpress.
Аварія сталася пізно ввечері в суботу на гірській дорозі на півночі острова. Автобус з’їхав із проїжджої частини та впав приблизно на 30 метрів у стрімку ущелину.
Серед пасажирів було багато учнів початкової та середньої школи, а також підлітків. Кількох постраждалих доправили до регіональної лікарні Сан-Франсішку-де-Ассіш на острові Фогу.
Представники освітньої сфери уточнили, що поїздку не організовували місцеві школи. За їхніми даними, це була щорічна приватна екскурсія, яку організував водій автобуса.
Сам водій також загинув унаслідок аварії.
Нагадаємо, що раніше смертельна аварія сталася в Угорщині. На трасі М3 перекинувся польський пасажирський автобус. Унаслідок нічної аварії загинули 12 людей, ще щонайменше 10 дістали поранення різного ступеня тяжкості.