Автобус зі школярами зіткнувся з вантажівкою: деталі аварії

Аварія автобуса і вантажівки. Фото: rmf24.pl.

Сьогодні зранку, 10 жовтня, у Польщі автобус, який перевозив школярів, зіштовхнувся з вантажівкою,. Щонайменше семеро людей зазнали травм.

Про це повідомляє видання RMF24 з посиланням на речника районного штабу Державної пожежної служби в Пуцьку Мацея Купца.

Аварія сталася на відрізку дороги між Лесневим і Дажлюбем Поморського воєводства. В автобусі було близько 50 пасажирів. Більшість з них - діти, які прямували до школи.

За даними заступниці комісара Анни Банашевської-Ящик з поліції Поморського воєводства, сім осіб отримали травми: шестеро учнів та один дорослий. Потерпілих шпиталізували до медзакладу. Один 15-річний хлопець має травму хребта.

Поліція розслідує причину та обставини аварії. Попередньо, автобус намагався об'їхати вантажівку з увімкненою аварійною сигналізацією. Під час маневру вантажівка зрушила з місця та зіткнулася з автобусом. Після зіткнення з вантажівкою автобус з'їхав у кювет.

