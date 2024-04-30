Автобус зірвався з гірської дороги: у Перу сталася смертельна аварія – 25 жертв (фото)

У Перу автобус з пасажирами злетів у прірву.

На півночі Перу (Південна Америка) сталася смертельна аварія – пасажирський автобус з 50 людьми зірвався з гірської дороги та впав у яр. Наразі відомо, що 25 осіб загинули та понад десять отримали поранення.

Про це пише South China Morning Post.

Аварія сталася пізно ввечері, 28 квітня в регіоні Кахамарка, у горах Анд. Автобус впав у прірву глибиною приблизно 200 метрів і опинився на березі річки. Деяких пасажирів знесло гірським потоком води.

У Перу сталася смертельна аварія з пасажирським автобусом / Фото: поліція Перу

На місці ДТП працювали рятувальні команди та пожежники, які евакуювали постраждалих до лікарні. Наразі правоохоронці перевіряють, чи був автобус придатним до експлуатації.

Муніципалітет Селендіна оголосив дводенну жалобу за загиблими.

У Перу сталася смертельна аварія з пасажирським автобусом / Фото: поліція Перу

У Перу сталася смертельна аварія з пасажирським автобусом / Фото: поліція Перу

Як пише видання, на дорогах Перу часто відбуваються аварії через перевищення швидкості, погані дорожні умови, відсутність дорожніх знаків та недотримання правил дорожнього руху. Так, протягом минулого року внаслідок аварій загинули 3100 осіб.

Нагадаємо, у Малайзії на репетиції військового параду зіткнулися два вертольоти – є жертви (відео).

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