Автобус зіткнувся з прицепом вантажівки: загинули 24 людини, є поранені

Причіп вантажівки від'єднався на шосе, коли там їхав автобус, в якому було багато людей.

У Мексиці перекинувся автобус після зіткнення з причепом, який від'єднався від вантажівки, що транспортувала кукурудзу. Внаслідок ДТП загинули 24 людини, п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомило агентство АР.

Стало відомо, що надзвичайна ситуація трапилася в ніч на п’ятницю, коли автобус виїжджав з Тепіка в західному мексиканському штаті Наярит у напрямку Сьюдад-Хуареса. Координатор Національної гвардії в Сакатекасі Хуан Манрикес Морено повідомив у відеозверненні, що причеп вантажівки від'єднався на шосе, і пасажирський автобус після зіткнення перекинувся на правий бік.

Генеральний секретар уряду Сакатекаса Родріго Рейес Мугерса висловив співчуття родинам жертв аварії: «Ми висловлюємо нашу солідарність і співчуття всім сім'ям та людям, які втратили близьких у цій нещасній аварії». Він зазначив, що дорога, де трапилася аварія, була закрита через оточення території правоохоронцями.

Нагадаємо, у Покровському районі маршрутне таксі з пасажирами потрапило в ДТП. Загинув водій, 10 пасажирів отримали поранення.

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