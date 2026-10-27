Автобус злетів із гірської дороги і впав із 20-метрового схилу: десятки постраждалих

ДТП в Іспанії. / © Associated Press

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В Іспанії автобус після зіткнення з легковим автомобілем злетів із гірської дороги та впав із 20-метрового схилу. Унаслідок аварії постраждали 83 людини, семеро з них дістали тяжкі травми.

Про це повідомили Sky News і Associated Press.

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Зазначається, що ДТП сталася на вузькій звивистій гірській дорозі в муніципалітеті Фогарс-де-Монтклус, між Барселоною та Жироною. Після зіткнення з легковиком автобус з’їхав із дороги та скотився вниз схилом.

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За даними екстрених служб Каталонії, 24 постраждалих доправили до лікарень. Обставини та причини аварії з’ясовує поліція.

Представник каталонської пожежної служби Санті Льйонарт розповів, що місцевість, де автобус потрапив у ДТП, дуже нерівна, важкодоступна та нестабільна. Транспортний засіб затиснуло між скелями й деревами, що ускладнило рятувальну операцію. Водночас рослинність пом’якшила падіння та не дала автобусу скотитися ще нижче.

На місце аварії скерували 23 автомобілі швидкої допомоги та два медичні гелікоптери. До рятувальної операції долучили медиків, рятувальників, фахівців із гірського порятунку та команди психологічної підтримки.

Причини й обставини ДТП наразі встановлюють. Екстрені служби також обстежували прилеглу територію, щоб переконатися, що внаслідок аварії немає інших постраждалих.

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Як повідомлялося, у Пакистані пасажирський автобус на швидкості влетів у фургон. Внаслідок аварії загинули щонайменше 12 людей, а близько 20 осіб отримали серйозні травми. За словами медиків, серед загиблих і постраждалих є жінки та діти.

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