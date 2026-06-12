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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Автомобіль в’їхав у групу школярів на велосипедах і вбив чотирьох людей

У Нідерландах автомобіль в’їхав у групу школярів на велосипедах: загинули четверо людей

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Автомобіль в’їхав у групу школярів на велосипедах і вбив чотирьох людей

Велосипед / © pixabay.com

У південній частині Нідерландів сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю групи школярів, які перебували на велосипедній прогулянці. Внаслідок наїзду автомобіля загинули четверо людей, серед них — троє дітей.

Про це повідомляє АР.

Серед загиблих — троє дітей

Трагедія сталася 11 червня поблизу населеного пункту Фогелварде, приблизно за 200 км на південь від Амстердама.

За даними правоохоронців, автомобіль врізався у групу велосипедистів, які брали участь у шкільному кемпінгу. На місці аварії загинули двоє дітей та дорослий супроводжувач.

Ще четверо дітей отримали тяжкі травми та були госпіталізовані до лікарень Нідерландів і сусідньої Бельгії. Пізніше одна дитина з постраждалих померла в лікарні Роттердама.

Загальна кількість жертв зросла до чотирьох осіб.

У групі було 14 учнів

За інформацією поліції, у поїздці брали участь 14 учнів початкової школи з міста Аксел та двоє дорослих супроводжувачів.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії та причини аварії.

Поліція затримала 19-річного чоловіка

Правоохоронці повідомили про затримання 19-річного чоловіка, який може бути причетний до інциденту. Водночас у поліції поки не уточнюють, чи перебував він за кермом автомобіля під час аварії.

Розслідування триває.

Подібні ДТП із великою кількістю велосипедистів у Нідерландах трапляються вкрай рідко. Країна відома розвиненою велосипедною інфраструктурою, а більшість доріг обладнані окремими велодоріжками.

Нагадаємо, у Києві сталася смертельна аварія. На Чоколівському бульварі в Солом’янському районі столиці автомобіль Mercedes на великій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід, де в той момент перебували люди.

Загинули четверо людей — 12-річний хлопчик, 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарєва та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Ще троє людей зазнали травм.

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Дата публікації
Кількість переглядів
273
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