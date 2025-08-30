Автор Gangnam Style загримів під слідство: у чому звинувачують співака PSY

Співак PSY

Південнокорейського артиста PSY, справжнє ім’я якого Пак Чже Сан, звинувачують у порушенні медичного законодавства. За даними поліції, автор і виконавець хіта Gangnam Style міг отримувати рецептурні психотропні препарати через посередників, уникаючи особистих візитів до лікаря.

Про це повідомляє агентство Yonhap News Agency.

Поліція району Содемун у Сеулі розслідує справу проти 47-річного співака PSY та лікаря університетської клініки. Обох підозрюють у тому, що з 2022 року артист міг незаконно отримувати рецепти на такі препарати, як Xanax та Stilnox, без особистих консультацій. У деяких випадках медикаменти нібито забирали менеджер співака та інші довірені особи.

Розслідування стартувало після анонімного повідомлення. Правоохоронці вже провели обшук у клініці та вилучили медичну документацію. Відповідно до чинного законодавства, видача рецептів через третіх осіб є протизаконною.

Що відомо про ліки

Xanax і Stilnox застосовуються при безсонні, депресії та тривожних станах. Ці психотропні препарати мають високий ризик викликати залежність, тому їх призначення можливе лише після очного обстеження лікарем.

Позиція лікаря та агентства

Лікар, що підозрюється у порушенні, заперечує звинувачення, заявляючи, що лікування могло відбуватися дистанційно.

Тим часом агентство P Nation, яке представляє PSY, у коментарі для ЗМІ назвало ситуацію «помилкою та недоглядом». Представники артиста підтвердили, що співак дійсно має хронічний розлад сну та приймає снодійні за рекомендацією лікаря. Водночас вони наполягають, що офіційного «посередницького призначення» не було, хоча іноді ліки дійсно забирали інші особи.

Розслідування триває, остаточне рішення щодо можливих санкцій ще не ухвалене.

Що відомо про PSY

Зазначимо, що південнокорейський співак, репер PSY (Пак Чже Сан) є ще й продюсером та шоуменом.

Він, народився 31 грудня 1977 року в Сеулі. Всесвітню славу здобув після виходу Gangnam Style у 2012 році, який став символом глобальної популярності K-pop.

Нагадаємо, 2017 року автор хіта Gangnam Style Psy вразив усіх одразу двома кліпами. Роботи оцінили юзери, проте успіху Gangnam Style автору не принесли.