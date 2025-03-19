Автор законопроєкту про "одержимість Трампом" затриманий за звинуваченням у секс-злочині

Сенатора-республіканця затримали після того, як він домовився про зустріч із 17-річною дівчиною, а це виявився поліцейський під прикриттям.

У США поліція 18 березня заарештувала сенатора-республіканця штату Міннесота Джастіна Айкорна – автора законопроєкту про "синдром одержимості Трампом" – за ймовірне схиляння неповнолітньої до проституції.

Про це повідомляє The Guardian.

Айкорн приїхав на зустріч із 17-річною дівчиною, з якою познайомився в Інтернеті. Як повідомили в поліції, 40-річний республіканець вважав, ніби спілкується з дівчиною, але насправді його співрозмовниками були детективи департаменту поліції міста Блумінгтон. Тож сенатора затримали і взяли під варту.

Айкорн, який одружений і має четверо дітей, тепер зіткнуся з кримінальними звинуваченнями у схилянні неповнолітньої до проституції.

"Якщо ви, будучи 40-річним чоловіком, приїжджаєте до району Помаранчевого комбінезона (Orange Jumpsuit District) з наміром зайнятися сексом із чиєюсь дитиною, то повинні розуміти, що ми вас посадимо", – заявив начальник поліції Блумінгтона Букер Годжес.

Республіканці Міннесоти закликали Айкорна піти у відставку, назвавши повідомлення "шокувальгими"

"Джастін має перед собою складний шлях, і йому потрібно зосередитися на своїй сім’ї", – йдеться в заяві фракції.

Республіканська партія штату також закликала сенатора подати у відставку через "серйозність" звинувачень.

Що відомо про законопроєкт про "синдром одержимості Трампом"?

Зазначається, що Айкорн – один із п’яти співавторів представленого цього тижня законопроєкту, який класифікує "синдром одержимості Трампом" як психічне захворювання. Прихильники президента США часто використовують цей термін для висміювання лібералів, які начебто настільки одержимі Трампом, що це межує з психічним розладом.

У законопроєкті "синдром одержимості Трампом" визначається як "гострий прояв параної у зазвичай нормальних людей у відповідь на політику і президентство Дональда Дж. Трампа. Симптоми можуть включати загальну істерію, спричинену Трампом, що веде до нездатності відрізнити обґрунтовані політичні розбіжності від ознак психічної патології в поведінці самого Дональда Трампа". Проявами синдрому можуть бути "інтенсивна ворожість" до Трампа або "відкриті акти агресії та насильства щодо будь-кого, хто підтримує Дональда Трампа чи будь-що, що символізує його".

Цей законопроєкт викликав національний резонанс і критику з боку демократів.

До слова, 17 березня з України екстрадували колишнього німецького військового Бена Р., який воював у складі ЗСУ, через підозри у зґвалтуванні жінок та розповсюдженні зображень сексуального насильства, зокрема з дітей.