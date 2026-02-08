Автослюсар ввів в оману політичну еліту цілої країни: як йому це вдалося

Австослюсар прикидався саудівським принцем / © Associated Press

Реклама

У Лівані групу політиків, серед яких були члени парламенту, обдурив чоловік, який видавав себе за саудівського принца. Втручання «принца» навіть вплинуло на голосування під час призначення прем’єр-міністра країни.

Про це пише Financial Times.

Як встановило слідство, за аферою стояли двоє мешканців північного регіону Аккар: автослюсар Мустафа аль-Хасіан, який виконував роль «принца Абу Омара», та впливовий сунітський шейх Халдун Ораймет. Саме шейх познайомив політиків з псевдопринцем, який спілкувався з політиками телефоном, використовуючи британський номер, і вміло імітував саудівський акцент.

Реклама

Шахрайство охоплювало широке коло еліти, один політик зібрався подарувати «принцу» автомобіль, інший — просив допомоги для сина на кінних змаганнях у Саудівській Аравії. «Абу Омар» радив парламентарям, кого підтримувати та з ким зустрічатися, створюючи ілюзію впливу саудівського двору.

Сам аль-Хасіан, за словами родичів, вів просте життя і був введений в оману. «Якщо це правда, то він став жертвою», — заявив один із родичів. Натомість шейх Ораймет стверджує, що вважав «Абу Омара» справжнім членом королівської родини і не прагнув особистої вигоди.

Обох затримано ліванською владою, їм пред’явлено звинувачення в шахрайстві, шантажі, підробці голосів та втручання в політику. Ведеться судовий розгляд, а політиків, які контактували із «принцем», допитують.

Експерти зазначають, що афера показала вразливість ліванської політичної системи, яка залежить від зовнішньої підтримки та втручання.

Реклама

«Справжня жертва Абу Омара — це ми, ліванський народ, керований політиками, яких легко обдурити», — підкреслив політолог Імад Саламе.

Випадок став предметом активного обговорення у ЗМІ та викликав хвилю критики на адресу ліванської еліти за готовність дотримуватися вказівок іноземного покровителя.

Нагадаємо, раніше в Індії 47-річний чоловік орендував розкішний будинок біля столиці країни Нью-Делі та називав себе послом вигаданих країн. Для переконливості він розвісив біля входу різні прапори і припаркував розкішні автомобілі з підробленими дипломатичними номерними знаками.