Axios: Демократи хочуть зірвати виступ Трампа в Конгресі – що запланували

Серед реквізитів протесту – плакати, яйця і кишенькові конституції і шарфи кольорів прапора України.

Представники Демократичної партії США обговорюють низку варіантів протесту проти першого після переобрання виступу президента Трампа перед Конгресом, у тому числі шляхом прямого зриву.

Про це пише Axios.

Зазначається, що серед демократів, як у Конгресі, так і за його межами, існують широкі розбіжності щодо того, яка форма демонстрації буде найбільш прийнятною та ефективною.

Деякі депутати сказали колегам, що можуть покинути зал, коли Трамп скаже конкретні рядки, які вони вважають неприйнятними.

Деякі законодавці готують реквізит до виступу Трампа: плакати, яйця або порожні лотки з-під яєць (натяк на зростання цін на яйця у США), кишенькові конституції (натяк на те, що Трамп порушує Конституцію), а також хлопавки і червоні картки.

За інформацією видання, співголова Українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур планує роздавати законодавцям краватки та шарфи кольорів прапора України.

Інші члени Конгресу планують менш радикальні способи протесту – просто не плескатимуть під час усієї промови Трампа.

Жінки-члени афроамериканців у Конгресі окремо обговорювали одягання чорного, щоб точніше передати похмурий настрій партії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп планує вперше виступити з промовою в Конгресі після свого повернення в Білий дім.

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