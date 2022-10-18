Азаров подарував Путіну фотоальбом з дружинами учасників війни проти України: "фюреру" сподобалися жінки

Самарський губернатор Дмитро Азаров зробив "оригінальний" подарунок для очільника Кремля Володимира Путіна. Він подарував російському "фюреру" альбом із фотовиставки дружин, де вони у кітелях своїх чоловіків, які беруть участь у війні в Україні.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ RIA "Kremlinpool", опублікувавши відео зустрічі самарського губернатора та Путіна.

На оприлюднених кадрах видно, як Азаров передає російському президентові альбом із фотовиставки. Губернатор сказав, що ідею підхопили в інших військових підорозділах. Він також додав, що фотоальбом уже став популярним у Самарі. Путін оцінив фото, сказавши: "Які красуні".

За словами Азарова, ініціативу вже підхопили інші регіони, які також вирішили зробити схожі альбоми. Вони, як вважає російський чиновник, мали б, чомусь, надихати до роботи тих, хто залишається в тилу.

"Мобіки" із Росії в Україні

На фронт до України щодня прибувають мобілізовані росіяни, які не дуже хочуть воювати, але готові віддати життя за свого вождя Володимира Путіна. Без бойової підготовки та озброєння "мобіки" або вмирають на українській землі, або здаються у полон.

Днями, на Харківщині Збройні сили взяли в полон "мобіків", які встигли повоювати лише 2 дні. Окупантів перекинули до України в межах "часткової" мобілізації. Один з полонених з Липецька, інший - з Рязані.

Також на Херсонщині підрозділ окупантів здався в полон. Перед цим російські вояки застрелили командира, бо той репетував і ставав їм на заваді.

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