ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
3409
Час на прочитання
1 хв

Азербайджан несподівано скасував усі російські культурні події: що стало причиною

Міністерство культури Азербайджану скасувало всі російські культурні заходи після загибелі азербайджанців під час рейдів ФСБ у Свердловській області.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прапор Азербайджану

Прапор Азербайджану. / © report.az

Азербайджан повністю скасовує проведення російських культурних заходів на своїй території — як організованих державними, так і приватними структурами. Причиною стали дії російських правоохоронців у Свердловській області, які, за версією Баку, носили етнічно мотивований і насильницький характер.

Про це повідомило державне агентство Азертадж із посиланням на Міністерство культури Азербайджану.

У міністерстві заявили, що рішення ухвалене у зв’язку з “навмисними та позасудовими вбивствами й актами насильства, скоєними російськими правоохоронцями щодо азербайджанців”, а також у зв’язку з тим, що подібні випадки, за словами відомства, набули системного характеру.

Своє занепокоєння висловило і МЗС Азербайджану, зокрема щодо рейдів Федеральної служби безпеки РФ, які відбулися вранці 27 червня в Свердловській області. За словами азербайджанських дипломатів, внаслідок цих обшуків загинули кілька азербайджанців, дехто отримав важкі тілесні ушкодження, а ще дев’ятьох — затримали.

“Ми очікуємо від російської сторони негайного та прозорого розслідування, а також покарання винних у цьому неприпустимому акті насильства”, — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Напередодні російські медіа повідомили, що 27 червня у Свердловській області затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Частину з них згодом відпустили після проведення слідчих дій. Затримання, за даними російських джерел, пов’язані зі справою про вбивство, яке сталося ще у 2001 році. Повідомляється, що двоє затриманих померли.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie