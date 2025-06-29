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Азербайджан несподівано скасував усі російські культурні події: що стало причиною
Міністерство культури Азербайджану скасувало всі російські культурні заходи після загибелі азербайджанців під час рейдів ФСБ у Свердловській області.
Азербайджан повністю скасовує проведення російських культурних заходів на своїй території — як організованих державними, так і приватними структурами. Причиною стали дії російських правоохоронців у Свердловській області, які, за версією Баку, носили етнічно мотивований і насильницький характер.
Про це повідомило державне агентство Азертадж із посиланням на Міністерство культури Азербайджану.
У міністерстві заявили, що рішення ухвалене у зв’язку з “навмисними та позасудовими вбивствами й актами насильства, скоєними російськими правоохоронцями щодо азербайджанців”, а також у зв’язку з тим, що подібні випадки, за словами відомства, набули системного характеру.
Своє занепокоєння висловило і МЗС Азербайджану, зокрема щодо рейдів Федеральної служби безпеки РФ, які відбулися вранці 27 червня в Свердловській області. За словами азербайджанських дипломатів, внаслідок цих обшуків загинули кілька азербайджанців, дехто отримав важкі тілесні ушкодження, а ще дев’ятьох — затримали.
“Ми очікуємо від російської сторони негайного та прозорого розслідування, а також покарання винних у цьому неприпустимому акті насильства”, — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.
Напередодні російські медіа повідомили, що 27 червня у Свердловській області затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Частину з них згодом відпустили після проведення слідчих дій. Затримання, за даними російських джерел, пов’язані зі справою про вбивство, яке сталося ще у 2001 році. Повідомляється, що двоє затриманих померли.