Азербайджан несподівано скасував усі російські культурні події: що стало причиною

Прапор Азербайджану. / © report.az

Реклама

Азербайджан повністю скасовує проведення російських культурних заходів на своїй території — як організованих державними, так і приватними структурами. Причиною стали дії російських правоохоронців у Свердловській області, які, за версією Баку, носили етнічно мотивований і насильницький характер.

Про це повідомило державне агентство Азертадж із посиланням на Міністерство культури Азербайджану.

У міністерстві заявили, що рішення ухвалене у зв’язку з “навмисними та позасудовими вбивствами й актами насильства, скоєними російськими правоохоронцями щодо азербайджанців”, а також у зв’язку з тим, що подібні випадки, за словами відомства, набули системного характеру.

Реклама

Своє занепокоєння висловило і МЗС Азербайджану, зокрема щодо рейдів Федеральної служби безпеки РФ, які відбулися вранці 27 червня в Свердловській області. За словами азербайджанських дипломатів, внаслідок цих обшуків загинули кілька азербайджанців, дехто отримав важкі тілесні ушкодження, а ще дев’ятьох — затримали.

“Ми очікуємо від російської сторони негайного та прозорого розслідування, а також покарання винних у цьому неприпустимому акті насильства”, — наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Напередодні російські медіа повідомили, що 27 червня у Свердловській області затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Частину з них згодом відпустили після проведення слідчих дій. Затримання, за даними російських джерел, пов’язані зі справою про вбивство, яке сталося ще у 2001 році. Повідомляється, що двоє затриманих померли.