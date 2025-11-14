- Дата публікації
Азербайджан різко відреагував на обстріл свого посольства у Києві
МЗС Азербайджану нагадало Кремлю про попередні удари по дипломатичних представництвах в Україні і поставило питання про навмисність таких дій.
Послу РФ в Азербайджані Михайлу Євдокимову висловили протест через російський обстріл, який пошкодив азербайджанське посольство в Києві. Одна з російських ракет «Іскандер» упала біля цього дипломатичного представництва.
Про це повідомили в п’ятницю, 14 листопада, у МЗС Азербайджану.
«Російській стороні було доведено до відома, що нещодавній вибух призвів до повного руйнування частини стіни по периметру посольства, пошкодження конструкцій, службових автомобілів, адміністративної будівлі та консульського відділу посольства, а також серйозної шкоди завдано комплексу дипломатичної місії. На щастя, цей удар не призвів до людських жертв», — йдеться у повідомленні.
Послу РФ нагадали, що такі ракетні обстріли, які суперечать нормам та принципам міжнародного права, траплялися й раніше.
Зокрема, 10 березня 2022 року внаслідок авіаудару по будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки в місті Харків адміністративна будівля була серйозно пошкоджена, а службовий автомобіль виведений з ладу.
2 січня 2024 року в результаті авіаудару, здійсненого Росією ракетою «Кинжал», приблизно за 35 кроків від адміністративної будівлі посольства утворився кратер діаметром приблизно 3 метри, а на глибині 8 метрів від землі було виявлено нерозірваний боєприпас внаслідок невдалої детонації.
28 серпня 2025 року внаслідок авіаудару, завданого приблизно за 50 метрів від Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, було пошкоджено адміністративну будівлю Посольства та консульський відділ, резиденцію посла, а також комплекс дипломатичної місії, який зазнав серйозних пошкоджень.
Водночас Кремлю нагадали, що 8 та 18 серпня 2025 року на нафтобазу азербайджанської компанії SOCAR в Одеській області було здійснено атаки дронів, в результаті чого постраждали співробітники та завдано значної шкоди інфраструктурі.
«Усі ці факти викликають питання щодо навмисного характеру ракетних атак», — заявили в МЗС Азербайджану.
В азербайджанському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що координати будівель, де розташовані дипломатичні представництва в Україні, були надані російській стороні ще у квітні 2022 року, коли російська сторона запевнила, що ці координати будуть враховані Міністерством оборони Росії.
«Такі напади на наші дипломатичні представництва є неприйнятними», — йдеться в заяві азербайджанського МЗС.
Азербайджан вимагає від Москви «проведення відповідного розслідування цього питання та надання детального пояснення».
Нагадаємо, у жовтні цього року на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим російський президент Володимир Путін змушений був виправдовуватися за збиття азербайджанського пасажирського літака, який летів до Грозного.