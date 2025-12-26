Азербайджан шокований відповіддю Росії у справі про збитий пасажирський літак

Авіакатастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" / © Associated Press

Слідчий комітет Росії направив до Азербайджану лист за результатами розслідування авіакатастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній», збитого російською ППО в небі над Грозним. Його зміст викликав подив азербайджанської сторони.

Про це заявив міністр закордонних справ Джейхун Байрамов на брифінгу за підсумками року, передає видання Report.

«У листі вказувалося, що кримінальну справу вже припинено. Безумовно, такий крок викликає у нас дуже серйозні запитання», — зазначив очільник азербайджанського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, на цей лист російського відомства була надіслана офіційна відповідь від відповідних азербайджанських органів.

Байрамов наголосив, що Азербайджан чекає на виконання Росією своїх зобов’язань у зв’язку з цим інцидентом.

«Учора були роковини трагедії, я висловлюю співчуття сім’ям загиблих. Факт ураження літака був визнаний російською стороною, а також було заявлено про виплату компенсацій. Це була важлива заява. Ми очікуємо, що цей процес буде доведений до кінця», — зазначив азербайджанський міністр.

Як відомо, 25 грудня 2024 року літак Embraer 190 «Азербайджанських авіаліній» (AZAL), що виконував рейс «Баку — Грозний» упав поблизу міста Актау в Казахстані. На борту літака було 67 осіб. Внаслідок катастрофи загинули 38 людей.

Розслідування встановило, що під час підльоту до Грозного пасажирський літак атакував російський комплекс ППО «Панцир-С». Крім того, через застосування російською стороною засобів радіоелектронної боротьби було повністю паралізовано систему зв’язку азербайджанського літака. З цієї причини борт зник з радарів у повітряному просторі Росії.

На зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Душанбе 9 жовтня президент РФ Володимир Путін визнав, що спрацювала російська система ППО і дві ракети вразили азербайджанський літак. Путін обіцяв, що російська сторона виплатить усі належні компенсації та дасть правову оцінку діям усіх посадових осіб.

У виданні нагадали, що президент Азербайджану Ільхам Алієв не брав участі у неформальному саміті СНД у Санкт-Петербурзі 22 грудня, хоча зазвичай відвідував його. В адміністрації азербайджанського президента повідомили, що він не відвідає саміт «через щільний робочий графік».

Нагадаємо, у листопаді цього року послові РФ в Азербайджані висловили протест через російський обстріл, який пошкодив азербайджанське посольство в Києві. Одна з російських ракет «Іскандер» упала біля цього дипломатичного представництва.