Азербайджан вимагає від Вірменії негайно "звільнити" декілька населених пунктів

В Азербайджані наголосили, що ці селе повинні бути негайно "звільнені".
Азербайджанська Республіка вимагає від Вірменії "звільнити" чотири населених пунктів.
Про це заявив заступник прем'єра Азербайджану Шахін Мустафаєв, повідомляє АЗЕРТАДЖ.
Йдеться про такі села, як Баганіс Айрим, Ашаги Аскіпара, Хейрімли і Гизилгаджили.
"Що стосується 4 неексклавних сіл Азербайджану, окупованих Вірменією (Баганіс Айрим, Ашагі Ескіпара, Хейрімлі і Гізілгаджілі), то вони беззаперечно належать Азербайджану і повинні бути негайно звільнені", - сказав він.
Він додав, що наразі в рамках діяльності комісій ведуться роботи зі створення нормативно-правової бази, необхідної для проведення делімітаційних робіт.
Нагадаємо, на початку лютого Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в обстрілах.
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