Азербайджан побудував у Нагірному Карабасі міжнародний аеропорт

Летовище відкриють 26 жовтня.

Азербайджанн побудували новий міжнародний аеропорт в одному із звільнених міст Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє видання Daily Sabah.

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Зазначається, що летовище відкриють в місті Фізулі у вівторок, 26 жовтня. Участь у заході візьме президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Він прибуде до Азербайджану з одноденним візитом.

Слід зауважити, що у вересні були проведені тестові польоти з Баку до Фізулі. Час в дорозі - 35 хвилин. Новий аеропорт планують активно використовувати для перевезення вантажів.

Як повідомлялося, у січні цього року президент Азербайджану Ільхам Алієв розпорядився, аби на території Нагірного Карабаху побудували міжнародний аеропорт. Він обіцяв, що до кінця 2021 року будуть готові злітно-посадкові смуги та готовий аеропорт. За словами президента Азербайдану, летовище у Фізулі дозволить запрошувати іноземних гостей в місто Шуші, яке оголошено культурною столицею Азербайджану.

Нагадаємо, Азербайджані з'явилося нове свято, приурочене до дня підписання угоди між Москвою, Баку та Єреваном про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Свято назвали День перемоги в Азербайджанській республіці. Його щорічно будуть святкувати 10 листопада - саме цього дня почали діяти домовленості про припинення бойових дій.

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