Азербайджан почав у Нагірному Карабаху "антитерористичні заходи", гримлять вибухи (фото, відео)

Серед цілей операції – "відновлення конституційного ладу" та "роззброєння і виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій".

Азербайджан 19 вересня оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" в Нагірному Карабаху. Зараз там лунають звуки активної роботи артилерії та вибухи.

Про початок операції оголосило азербайджанське Міноборони.

Яка мета операції Азербайджану в Нагірному Карабаху

В Міноборони Азербайджану оголосили, що мета заходів – "відновлення конституційного ладу", "припинення широкомасштабних провокацій", "роззброєння та виведення формувань збройних сил Вірменії з наших територій", "нейтралізація" військової інфраструктури та забезпечення безпеки мирних азербайджанських громадян.

В Міноборони також заявили, що проінформувало командування російських "миротворців" та керівництво спільного турецько-російського моніторингового центру про свої заходи.

Перед операцією Азербайджан закрив свій повітряний простір для Вірменії.

Що відбувається в Нагірному Карабасі зараз

Азербайджанські військові стверджують, що вони за допомогою високоточної зброї на передній лінії та у глибині виводять з ладу позиції збройних сил Вірменії, їхні вогневі точки та об'єкти військового призначення. У Карабаському регіоні відключений мобільний зв'язок.

У місті Степанакерт – так званій столиці невизнаної Нагірно-Карабаської республіки – лунають гучні звуки вибухів, у небі літають безпілотники та працюють зенітно-ракетні комплекси.

У Мережі почали з’являтися перші відео з подіями в Нагірному Карабасі. Зокрема, азербайджанська армія показала кадри свого удару по ЗРК "Тор" збройних сил Вірменії.