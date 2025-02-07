Азербайджан погрожує Росії міжнародним трибуналом через збитий літак

Азербайджан готується звернутися до міжнародного трибуналу, якщо Росія не візьме на себе відповідальність за збиття азербайджанського пасажирського літака, яке сталося над Грозним 25 грудня минулого року.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на державні ЗМІ Азербайджану.

У виданні нагадали, що того дня поблизу міста Актау в Казахстані загинули 38 людей в результаті аварії літака “Азербайджанських авіаліній”, який не зміг приземлитися в столиці Чечні Грозному.

Після інциденту президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію в випадковому збитті літака засобами протиповітряної оборони і розкритикував Москву за спробу "зам'яти" цю справу, що, за його словами, викликало "здивування, жаль і обурення" в Баку.

Президент Росії Володимир Путін незабаром вибачився за “трагічний інцидент”, але не визнав відповідальності Росії.

Цими днями інформаційне агентство APA, яке має зв’язки з урядом Азербайджану, повідомило, що Баку готується подати апеляцію до міжнародного трибуналу щодо ймовірного збиття літака Росією.

“Імена тих, хто віддав наказ стріляти, і тих, хто відкрив вогонь, відомі азербайджанській стороні... Російська сторона має намір створити ситуацію типу “Боїнг Малайзія 2”, — йдеться у публікації азербайджанського агентства, яке нагадало про спроби Росії заперечити відповідальність за збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines у 2014 році, який, за висновком слідства, був збитий проросійськими бойовиками на сході України.

На думку спостерігачів, така публікація в азербайджанському ЗМІ могла з’явитися лише зі схвалення місцевої влади, що свідчить про кризу у відносинах між Москвою та Баку.

Повідомлення в азербайджанському ЗМІ з’явилося через день після звіту казахстанських офіційних осіб про те, що літак зазнав зовнішніх пошкоджень і мав діри у фюзеляжі. Звіт був складений обережно і не вказував, що спричинило пошкодження. Західні експерти раніше заявляли, що літак, ймовірно, був збитий з території Росії.

Коментуючи повідомлення Казахстану, у Кремлі заявили, що поки що рано робити висновки. Тривале мовчання Москви розчарувало азербайджанських чиновників.

“Ми очікували, що Росія публічно візьме на себе відповідальність за збиття літака та відшкодування жертвам”, — заявило джерело в азербайджанському зовнішньополітичному відомстві, яке побажало зберегти анонімність.

За словами співрозмовника The Guardian, Росія ігнорує вимоги Азербайджану, сподіваючись, що все обійдеться.

“Вони дивляться на нас зверхньо", - додало джерело.

Нагадаємо, бразильська лабораторія військово-повітряних сил надіслала слідчим з Казахстану дані з бортових самописців з літака Azerbaijan Airlines, який розбився 25 грудня поблизу міста Актау.

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