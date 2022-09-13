Азербайджан та Вірменія почали активні воєнні дії: в хід пішла важка артилерія, є загиблі

Вірменія звинуватила Азербайджан у масованій атаці, азербайджанська сторона назвала це відповіддю на диверсійні дії.

Після опівночі у вівторок, 13 вересня, підрозділи збройних сил Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат.

Як повідомляє агентство "Арменпрес" із посиланням на прес-службу Міноборони Вірменії, обстріл ведеться в напрямку населених пунктів Горіс, Сотк та Джермук. Зазначається, що азербайджанська армія також використовує БПЛА.

У Міноборони Азербайджану стверджують, що диверсійні групи збройних сил Вірменії у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання у різних напрямках.

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"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", — йдеться у повідомленні азербайджанського відомства.

У Міноборони Азербайджану також зазначили, що є втрати з обох сторін.

Оборонне відомство Азербайджану повідомило, що деякі позиції, укриття та опорні пункти азербайджанської армії були обстріляні підрозділами збройних сил Вірменії з різних видів зброї, зокрема з мінометів. Внаслідок цього пошкоджено військову інфраструктуру.

Дії збройних сил Вірменії у Міноборони Азербайджану називають провокаціями, які несуть військову загрозу щодо суверенітету країни. “Вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок збройних сил Вірменії та недопущення розширення масштабів військового конфлікту”, - йдеться у повідомленні.

У місцевих Telegram-каналах повідомляють про застосування азербайджанською армією ракетних систем залпового вогню, публікуючи відповідне відео.

У вірменських ЗМІ повідомляють, що після початку бойових дій між Азербайджаном і Вірменією, 102 російська військова база в Гюмрі піднята по тривозі.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном і Вірменією навколо Нагірного Карабаху вкотре загострився на початку серпня цього року.

Довідка

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Карабаху ввели російських миротворців.

Новий виток конфлікту трапився в березні 2022 року, вже після російського вторгнення до України, але надії українців, що РФ загрузне в новій війни і послабить тиск, не справдилися.

17 липня цього року президент Азербайджану звинуватив Росію та Вірменію у порушенні угоди щодо Нагірного Карабаху. За його словами, Міноборони Росії не виконало своєї обіцянки забезпечити виведення вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня 2022 року.

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