Азербайджан заявив про обстріл своїх військових з боку Вірменії

Були застосовані вогнепальна зброя різного калібру, снайперські гвинтівки та гранати.
У суботу, 13 листопада, на кордоні між Азербайджаном та Вірменією на межі з Нагірним Карабахом розпочалися обстріли. Вони тривають досі.
Про це заявило Міністерство оборони Азербайджану.
"Починаючи від обіду 13 листопада, збройні сили Вірменії обстріляли позиції азербайджанської армії в напрямку населеного пункту Зейлік Кельбаджарського району зі своїх позицій у селищі Юхарі-Шорджа Басаркечарського району (стара азербайджанська назва; у Вірменії район офіційно називають Вардениським – ред.) із застосуванням вогнепальної зброї різного калібру, снайперських гвинтівок та гранат", - ідеться в повідомленні.
У Міноборони додали, що "підрозділи азербайджанської армії вживають адекватних заходів, щоб не допустити провокації протилежної сторони, і зараз обстріли в цьому напрямку тривають".
Втрат серед особового складу азербайджанської армії поки не фіксували.
Читайте також: