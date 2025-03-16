Азербайджан звинуватив Вірменію у порушенні перемир’я

У Вірменії спростували інформацію оборонного відомства Азербайджану.
У неділю, 16 березня, Азербайджан заявив, що упродовж цього дня збройні сили Вірменії тричі порушили режим тиші, обстрілявши азербайджанської позиції поблизу кордону.
Про це йдеться у повідомленнях міністерства оборони Азербайджану.
Обстріли начебто велися зі стрілецької зброї вірменськими військовими з території населених пунктів Диг, Хазінваг та Бурун по позиціях азербайджанської армії на південно-східній ділянці кордону з Вірменією.
Повідомляється, що обстріли відбувалися о 9:45, 18:35 та між 20:10 та 20:45.
У Вірменії спростували інформацію оборонного відомства Азербайджану.
При цому у вірменському міністерстві оборони нагадали, що офіс прем'єр-міністра Республіки Вірменія запропонував створити спільний вірменсько-азербайджанський механізм розслідування порушень режиму припинення вогню та пов’язаних з ними повідомлень, але Азербайджан наразі не відреагував на цю ініціативу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вірменії та Азербайджані узгодили остаточний текст мирної угоди, який повинен припинити тривалий конфлікт між двома сусідніми державами.
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