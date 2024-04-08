Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі на кордоні: у Єревані відповіли

Міноборони Азербайджану заявило про обстріл зі стрілецької зброї позицій своїх військ у районі населеного пункту Шада з території Вірменії.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони Азербайджану.

"7 квітня близько 17:15 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Султанбек району Пашали, піддали обстрілу зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії у напрямку населеного пункту Шада Шахбузького району Нахічеванської Автономної Республіки" - йдеться у заяві.

Крім того, військові Азербайджану заявили, що "було вжито адекватних заходів у відповідь".

В свою чергу Міністерство оборони Вірменії категорично спростувало цю інформацію, заявивши, що "вона не відповідає дійсності".

"Міністерство оборони Азербайджану продовжує розповсюджувати дезінформацію", - говориться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азербайджані заявили про скупчення вірменських військ на кордоні.

Крім того, ми раніше інформували, що Азербайджан вимагає від Вірменії негайно "звільнити" декілька населених пунктів.

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