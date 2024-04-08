Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі на кордоні: у Єревані відповіли

Напруженість між країнами продовжується.
Міноборони Азербайджану заявило про обстріл зі стрілецької зброї позицій своїх військ у районі населеного пункту Шада з території Вірменії.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства оборони Азербайджану.
"7 квітня близько 17:15 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Султанбек району Пашали, піддали обстрілу зі стрілецької зброї позиції Азербайджанської Армії у напрямку населеного пункту Шада Шахбузького району Нахічеванської Автономної Республіки" - йдеться у заяві.
Крім того, військові Азербайджану заявили, що "було вжито адекватних заходів у відповідь".
В свою чергу Міністерство оборони Вірменії категорично спростувало цю інформацію, заявивши, що "вона не відповідає дійсності".
"Міністерство оборони Азербайджану продовжує розповсюджувати дезінформацію", - говориться у заяві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Азербайджані заявили про скупчення вірменських військ на кордоні.
Крім того, ми раніше інформували, що Азербайджан вимагає від Вірменії негайно "звільнити" декілька населених пунктів.
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