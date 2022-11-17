"Аж земля здригнулася": що відбувається у Пшеводові після ракетного інциденту (нові аерофотознімки)

Місце падіння ракети у Пшеводові Люблінського воєводства, де 15 листопада загинули двоє людей, показали польські журналісти з повітря.

Про інцидент місцеві жителі розповіли журналістам Gazeta.pl.

Вибух для жителів села у вівторок став шоком. За даними ЗМІ, підтримку місцевим того дня надавали психологи, які чергували в тамтешній школі.

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Жителі гміни Долгобичув, пригадуючи звуки вибухів, описують їх так: "Глухий рев, аж земля здригнулася".

За даними медіа, загинули 62-річний чоловік, який працював на сільськогосподарській сушарці, і водій, який приїхав із зерном. Одним із жертв є чоловік працівниці тамтешньої школи.

Після інциденту, як розповідають журналісти, на в'їзді до села патрулюють наряди поліції, які стоять просто біля школи і далі проїхати не дозволяють.

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, що спілкувався з родичами одного з постраждалих, і закликав поважати "конфіденційність цих похоронних церемоній".

"Триває підготовка до поховання жертв цього трагічного вибуху. Сім'ї хотіли б спокійно попрощатися зі своїми близькими. Це важкий момент для цієї громади, яка знала одна одну", - сказав президент Польщі.

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Нагадаємо, в Польщі допускають, що після падіння ракети жителі прикордонних з Україною районів Польщі можуть отримувати попередження про роcійські атаки на Україну.

Крім того, голова Спілки поляків України Антоній Стефанович розповів, що Польща змінила бюджет на наступний рік: "Країна закуповує сучасне озброєння, дуже готується оборонятися". За його словами, Польща активізує свою військову міць.

Раніше голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Якуб Кумох повідомив, що у слідчих є кадри, на яких "можна побачити певну послідовність подій". За його словами, він не може розкривати їхній зміст, тому що бачив їх у секретному режимі. Кумох уточнив, що "це звичайні фото з кордону, де дещо видно".

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада наголошує, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а найімовірніше, – "нещасним випадком".

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