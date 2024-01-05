Азійка народила дітей-кавказців через плутанину з ембріонами: подробиці скандального ЕКЗ

Усім жертвам заплатили гроші.
Матір, яка народила двох дітей від різних матерів, а потім змушена була від них відмовитися, домоглася виплати від клініки, яка переплутала ембріони.
Про це пише The Telegraph.
За повідомленнями, 2018 року пара азійсько-американського походження з Флашинга, штат Нью-Йорк, поїхала до Каліфорнії і заплатила 100 000 доларів за лікування безпліддя. У результаті жінці вдалося завагітніти. Лікарі потішили новиною, що у подружжя народяться дівчатка-близнючки.
Втім, коли вона народила, то була шокована: на світ з'явилися хлопчики європеоїдної раси, а не дівчатка із азійськими рисами обличчя. Наступні розслідування показали, що клініка імплантувала два ембріони чоловічої статі з двох різних кавказьких сімей, згідно з поданим ними позовом.
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Через кілька тижнів пара була змушена відмовитися від хлопчиків та віддати їх їхнім генетичним батькам. У позові йшлося, що вони отримали "постійні емоційні травми, від яких вони не одужають".
Одна з пар, Анні Манукян та її чоловік Ашот, також подали до суду на клініку. Манукян та генетична матір іншого хлопчика були в клініці одного і того ж дня у серпні 2018 року, коли їм імплантували ембріони. Ще один поворот: Манукян помилково імплантували ембріон четвертої пари, що призвело до невдалої вагітності.
Манукяни дізналися про те, що стали батьками, лише коли у березні 2019 року їм зателефонували з клініки та попросили прийти та пройти ДНК-тест.
Пізніше пані Манукян описала потік емоцій, коли вона та її чоловік забрали свого маленького хлопчика.
"Ми істерично плакали, всі четверо", - розповіла вона пізніше ЗМІ. "Вони казали: "Нам дуже шкода, нам дуже шкода".
Манукяни вимагали відшкодування збитків, щоб покрити емоційну втрату та 100 000 доларів, які вони витратили на лікування та поїздку. У грудні 2019 року вони домовилися про суму, яку не розголошують. Також компенсацію отримала інша пара.
Манукян сказала, що щодня молилася за жінку, яка народила сина.
"Вона дев'ять місяців носила мою дитину, годувала її, доглядала її, міняла їй підгузки. Все могло закінчитися інакше", - сказала вона пізніше. "Я молюся за неї щодня, вона стала такою самою жертвою, як і я. Вона чудова жінка. Вона виростила мою дитину всередині себе і після того, як вона народилася".
Нагадаємо, 62-річна вдова збирається зачати дитину від покійного чоловіка. Стало відомо, як це можливо.
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