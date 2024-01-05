Азійка народила дітей-кавказців через плутанину з ембріонами: подробиці скандального ЕКЗ

Матір, яка народила двох дітей від різних матерів, а потім змушена була від них відмовитися, домоглася виплати від клініки, яка переплутала ембріони.

Про це пише The Telegraph.

За повідомленнями, 2018 року пара азійсько-американського походження з Флашинга, штат Нью-Йорк, поїхала до Каліфорнії і заплатила 100 000 доларів за лікування безпліддя. У результаті жінці вдалося завагітніти. Лікарі потішили новиною, що у подружжя народяться дівчатка-близнючки.

Втім, коли вона народила, то була шокована: на світ з'явилися хлопчики європеоїдної раси, а не дівчатка із азійськими рисами обличчя. Наступні розслідування показали, що клініка імплантувала два ембріони чоловічої статі з двох різних кавказьких сімей, згідно з поданим ними позовом.

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Через кілька тижнів пара була змушена відмовитися від хлопчиків та віддати їх їхнім генетичним батькам. У позові йшлося, що вони отримали "постійні емоційні травми, від яких вони не одужають".

Одна з пар, Анні Манукян та її чоловік Ашот, також подали до суду на клініку. Манукян та генетична матір іншого хлопчика були в клініці одного і того ж дня у серпні 2018 року, коли їм імплантували ембріони. Ще один поворот: Манукян помилково імплантували ембріон четвертої пари, що призвело до невдалої вагітності.

Анні Манукян з чоловіком / Фото: The Telegraph

Манукяни дізналися про те, що стали батьками, лише коли у березні 2019 року їм зателефонували з клініки та попросили прийти та пройти ДНК-тест.

Пізніше пані Манукян описала потік емоцій, коли вона та її чоловік забрали свого маленького хлопчика.

"Ми істерично плакали, всі четверо", - розповіла вона пізніше ЗМІ. "Вони казали: "Нам дуже шкода, нам дуже шкода".

Манукяни вимагали відшкодування збитків, щоб покрити емоційну втрату та 100 000 доларів, які вони витратили на лікування та поїздку. У грудні 2019 року вони домовилися про суму, яку не розголошують. Також компенсацію отримала інша пара.

Анні Манукян із сином / Фото: The Telegraph

Манукян сказала, що щодня молилася за жінку, яка народила сина.

"Вона дев'ять місяців носила мою дитину, годувала її, доглядала її, міняла їй підгузки. Все могло закінчитися інакше", - сказала вона пізніше. "Я молюся за неї щодня, вона стала такою самою жертвою, як і я. Вона чудова жінка. Вона виростила мою дитину всередині себе і після того, як вона народилася".

Нагадаємо, 62-річна вдова збирається зачати дитину від покійного чоловіка. Стало відомо, як це можливо.

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