Світ
1386
1 хв

Азійська країна готова направити 20 тисяч миротворців до України — деталі

За словами Субіанто, Індонезія може направити миротворців до України, Гази, Судану та Лівії.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Індонезії Прабово Субіанто

Президент Індонезії Прабово Субіанто / © Associated Press

Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив, що його країна готова направити миротворців до України під егідою

Про це він сказав під час засідання сесії Генасамблеї ООН, передає «Укрінформ».

«Ми продовжимо служити там, де миру потрібні захисники. Не просто словами, а „чоботами на землі“. Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця Генасамблея вирішать, Індонезія готова направити 20 тисяч або навіть більше наших синів і дочок, щоб встановити мир в Україні, у Газі, в Судані, в Лівії, скрізь, де потрібно забезпечити мир. Мир потрібно захищати і ми готові взяти на себе свою частку відповідальності», — заявив він.

Раніше Дональд Трамп розповів, чи будуть іноземні миротворці в Україні.

1386
