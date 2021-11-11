"Б'ють і ламають ребра": Лукашенко порівняв польських силовиків із гестапо

За його словами, поялки стріляють у напрямку Білорусі.

Олександр Лукашенко порівняв польських силовиків, які чергують на кордоні з Білоруссю, із гестапо.

Про це він сказав під час зустрічі з керівництвом Ради Міністрів, пише БЕЛТА.

Він аткож висловив думку про те, щополяки можуть ловити біженців на кордоні з Німеччиною та везти їх через усю країну до Білорусі.

"Вночі намагалися виштовхати на нашу територію понад тисячу осіб. Ловлять їх там - аж до кордону з Німеччиною, а може й у Німеччині. Вивозять на кордон і в різних місцях починають виштовхувати. Щоправда, жодна людина на нашу територію не пройшла. У нас кордон закритий: неможливо повернутися. Сидять на нейтральній смузі 322 особи. Б'ють. Ламають ребра, щоб не було видно. Люди всі в синцях. Побиті, поломані, а їх викидають на державний кордон", - заявив Лукашенко.

Він також звинуватив поляків у тому, що вони відкривають у напрямку Білорусі поверх голів і, як "фашисти з гестапо, включають уночі прожектори та гучний зв'язок, травлять дітей, через що діти не можуть спати".

Як повідомлялося, Україна посилює охорону кордону із Білоруссю через через вкрай складну ситуацію зі скупченням нелегальних мігрантів на польсько-білоруському кордоні. Хоч поки біженців там зафіксовано не було, прикордонники готуються до можливих провокацій.

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