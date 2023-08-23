"Б'ються смілово і рішуче": Путін вручив нагороди "героям СВО"

Диктатор запевнив, що росіяни в Україні демонструють "відданість батьківщині".

Ввечері 23 серпня російський диктатор Володимир Путін буцімто виступив на заході до 80-річчя перемоги в Курській битві в однойменній області. Диктатор згадав Гітлера, а також вручив нагороди окупантам, які воюють в Україні.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

"Гітлер задумував узяти тут реванш за Сталінград... Але їх зустріла залізна стійкість, загартованих у боях бійців Червоної армії", – заявив Путін.

Знову наговорив про "боротьбу з нацизмом"

Як відзначив Путін, на "легендарній курській землі" вручаються "високі державні нагороди героям". Йдеться про військових, які напали на суверенну державу і вбивають мирних українців.

"Вони гідні слави героїв Курської дуги − тих, хто боровся з нацистами влітку 1943 року", − стверджує російський диктатор.

За словами Путіна, російські загарбники в Україні "б'ються сміливо й рішуче". Хворий вважає, що окупантів об'єднують "відданість Батьківщині та військовій присязі".

Нагадаємо, раніше Путін загубив годинник на руках і не зміг дізнатися, котра година. Інцидент вкотре доводить, що у диктатора серозні проблеми з психікою.

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