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"Баби ще народять": військовий експерт розповів, що Росія збирає 1 млн 200 тис. "мобіків"

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"Баби ще народять": військовий експерт розповів, що Росія збирає 1 млн 200 тис. "мобіків"

Фото: Associated Press

Росія вирішила діяти у війні проти України не вмінням, а кількістю. Тому в межах "часткової" мобілізації до російського війська планують набрати 1 млн 200 тис. осіб.

Росія діє за принципом "баби ще народять".

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Вони вирішили взяти не вмінням, а числом. Режим Другої світової війни. Реінкарнація маршала Жукова, очевидно, відбудеться в особі Шойгу. І буде за принципом "баби ще народять". Тому гребуть 1 млн 200 тис." – повідомив експерт.

"Коли вони його зможуть зібрати – сказати на сьогодні дуже важко, враховуючи обмежені можливості збройних сил Росії по об’єму мобресурсу", – додав Жданов.

Нагадаємо, за даними шахіста та російського опозиціонера Гаррі Каспарова, в РФ військкоматам поставлене завдання набрати від 1 до 3 мільйонів мобілізованих.  

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
948
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