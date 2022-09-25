"Баби ще народять": військовий експерт розповів, що Росія збирає 1 млн 200 тис. "мобіків"

Росія вирішила діяти у війні проти України не вмінням, а кількістю. Тому в межах "часткової" мобілізації до російського війська планують набрати 1 млн 200 тис. осіб.

Росія діє за принципом "баби ще народять".

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Вони вирішили взяти не вмінням, а числом. Режим Другої світової війни. Реінкарнація маршала Жукова, очевидно, відбудеться в особі Шойгу. І буде за принципом "баби ще народять". Тому гребуть 1 млн 200 тис." – повідомив експерт.

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"Коли вони його зможуть зібрати – сказати на сьогодні дуже важко, враховуючи обмежені можливості збройних сил Росії по об’єму мобресурсу", – додав Жданов.

Нагадаємо, за даними шахіста та російського опозиціонера Гаррі Каспарова, в РФ військкоматам поставлене завдання набрати від 1 до 3 мільйонів мобілізованих.

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