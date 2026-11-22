Чехія може заблокувати бюджет ЄС через Україну / © AP

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Новий проєкт кошторису Європейського Союзу не влаштовує офіційну Прагу — насамперед через багатомільярдну підтримку Києва. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у відеозверненні на платформі X.

Про це пише Irozhlas.

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Чехія погрожує заблокувати фінансовий план ЄС через кошти для України

За словами політика, актуальний варіант фінансового документа є абсолютно неприйнятним для Чеської Республіки. Окрім видатків на Україну, керівник уряду розкритикував урізання виплат для своєї держави, а також значні кошти на забезпечення роботи Європарламенту та інших інституцій спільноти.

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Оновлену переговорну рамку семирічного фінансового плану ЄС на 2028–2034 роки очільник Європейської ради Антоніу Кошта представив у суботу. Вона передбачає економію 204 мільярдів євро проти початкової ініціативи Єврокомісії, яку низка столиць назвала надто обтяжливою.

Водночас Бабіш виступає проти зменшення видатків. За його словами, ірландське головування наполягає на скороченні спільного бюджету на 32 мільярди євро.

«Для нас це абсолютно неприйнятно», — наголосив він.

Політик зауважив, що відрахування Чехії до загальноєвропейської скарбниці щороку зростають.

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«Тепер же в межах пропозиції ірландського головування нам узагалі збираються урізати 7,5 мільярда крон», — додав Бабіш.

Також очільник Кабміну висловив невдоволення тим, що функціонування європейських органів — зокрема Європарламенту, Єврокомісії та апарату службовців — коштуватиме 100 мільярдів євро за сім років.

Окремо він відкинув ідею закласти 100 мільярдів євро на потреби України безпосередньо в європейський кошторис.

«Чому ми маємо давати гроші з європейського бюджету Україні? Україна повинна отримувати кошти поза межами європейського бюджету», — сказав прем’єр-міністр Чехії.

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Антоніу Кошта, який координує позиції 27 держав-членів, розраховує до кінця року погодити компроміс, що врівноважить національні внески та нові джерела надходжень. Запропонований ним останній проєкт розкритикував і німецький канцлер Фрідріх Мерц, проте його аргументи прямо суперечать позиції Бабіша.

На відміну від Праги, Берлін є чистим донором Євросоюзу. На думку Мерца, загальний обсяг кошторису необхідно зменшити, але водночас гарантувати в ньому стабільну та дієву багаторічну фінансову допомогу для Києва.

Чехія може передати Україні 16 літаків

Нагадаємо, Україна може отримати від Чехії загалом 16 навчально-бойових літаків L-39 Skyfox, які планують використовувати для боротьби з російськими безпілотниками, зокрема реактивними дронами. Про попереднє підтвердження передачі ще 12 літаків на додачу до чотирьох узгоджених раніше під час візиту до Києва заявив перший віцепрем’єр чеського уряду Карел Гавлічек.

Раніше Київ і Прага розглядали постачання легких штурмовиків L-159, про що згадував президент Чехії Петр Павел. Однак урядова коаліція, зокрема партія SPD, не підтримала цю ініціативу через потреби власної армії та припинення виробництва цієї моделі.

Натомість чеська компанія Aero Vodochody запропонувала сучаснішу альтернативу — літаки L-39 Skyfox. За оцінкою виробника, завдяки двигуну Williams FJ44 та оновленому радіоелектронному обладнанню вони краще підходять для знищення дронів.

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