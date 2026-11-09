Бабуся терориста з Кракова вперше розповіла про онука та свою родину: вона зробила шокувальну заяву

Місце стрілянини у Кракові / © Associated Press

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Бабуся стрільця з Кракова розповіла про свого онука та родину. Вона згадує винуватця теракту, як «добру дитину».

Про це вона розповіла в інтерв’ю Gazeta Wyborcza.

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Бабуся розповіла, що її онук був «доброю дитиною та ходив до церкви»

80-річна пані Марія, згадує свого онука як добру та чуйну дитину. Жінка не може повірити в те, що сталося.

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«Це була така добра дитина. Не знаю, що на нього найшло. Адже він ходив до церкви», — сказала вона.

Жінка зазначила, що вже в п’ятницю її щось турбувало, коли її син — покійний батько терориста — не приїхав по яйця. Однак вона подумала, що, можливо, він приїде в суботу. Як вона підкреслила, у її сина було багато роботи, а іноді він працював і вночі.

Про ситуацію в Кракові жінку поінформувала племінниця. Вона також показала їй фотографію терориста.

«Боже, чи це не Міхал? Так я й подумала, але не наважилася сказати це вголос. Я вважала, що це хтось схожий, що це не може бути він», — розповіла 80-річна жінка в інтерв’ю газеті.

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Близько 22-ї години до неї приїхала дочка, щоб повідомити, що її син, невістка та онука загинули.

Що відомо про родину терориста

Пані Марію запитали про захоплення зброєю її сина, який мав дозвіл аж на дев’ять одиниць. Жінка зазначає, що її троє синів служили в армії. За словами 80-річної жінки, син (батько нападника) дуже любив стрільбу, і «це приносило йому велику радість». Він витратив 6 тис. злотих на сейф, у якому зберігав зброю.

«На 18-річчя Януш купив Міхалу якусь форму. Він навіть переодягався у мене вдома. Я казала йому: „Та кинь вже це“, — розповіла пані Марія.

Однак вона не знає, чи це та сама форма, яку чоловік мав на собі у Кракові.

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Бабуся згадує свого онука як ввічливого та готового допомогти. Її дивувало, що, незважаючи на хороші оцінки в школі, він не хоче вступати до університету. Він працював токарем і стверджував, що йому цього достатньо, бо він хоче заробляти гроші. На запитання про дівчат він ухилявся.

Журналісти також запитували, чи був Міхал Оксінський радикально налаштований.

«Та ні. Я нічого такого не помічала», — відповіла жінка, додавши лише, що їй не подобалося, що він ходив у капюшоні.

Пані Марія не розуміє, чому її онук вбив своїх найближчих, а потім поїхав саме до Кракова: «Я не можу знайти відповіді. Боже мій, адже Януш так любив Міхала».

Стрілянина у Кракові: що відомо

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології, влаштував стрілянину на головній площі міста Кракова. Поліція відкрила вогонь та заарештувала його.

У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських та нападник, отримали поранення.

Пізніше в квартирі нападника в Островці-Свентокшиському було знайдено три тіла. У неділю поліція підтвердила, що це батьки та молодша сестра стрільця. У понеділок поліція оголосила про смерть злочинця.

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