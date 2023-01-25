Бабуся зробила онуку скромний подарунок, який миттєво його збагатив: що це було

Подарунок за 5 доларів збагатив хлопця на 30 тисяч доларів.

В Меріленді, що у США, бабуся подарувала 21-річному онукові лотерейний квиток, який приніс йому успіх. Молодик, який ніколи не грав у цю азартну ігру, одразу ж зірвав джекпот.

Про це повідомляє видання UPI.

Жінка придбала лотерейний квиток за 5 доларів і подарувала онукові. Раніше парубок ніколи не грав у лотерею, поки не отримав цей миттєвий квиток, який виявився виграшним. Так хлопець зірвав джекпот у 30 тисяч доларів.

Щасливий переможець зізнався, що гроші витратить для покращення своїх житлових умов.

Нагадаємо, житель американського штату Мен зірвав джекпот лотереї Mega Millions у розмірі 1,35 мільярда доларів, що став другим за сумою за всю історію розіграшу та четвертим за величиною в історії США.

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