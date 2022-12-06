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Back in the USSR: в Росії знову почали друкувати продуктові талони

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Back in the USSR: в Росії знову почали друкувати продуктові талони

Фото: Associated Press

Зокрема талони друкуються на м'ясо, молоко, рибу і навіть харчову сіль

В Росії почали друкувати та видавати населенню талони на продукти харчування, оскільки країна повертається до часів дефіциту, як це було у часи омріяного росіянами СРСР.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на російські ЗМІ.

У повідомленні вказується, що в мережі почали публікувати фото з місцевих типографій. Як вияснили журналісти, друкування контрольних та продовольчих талонів виявилась "плановою".

У Міністерстві промисловості та торгівлі в Тульській області вже відреагували на повідомлення ЗМІ.

фото tulapressa.ru / ©
фото tulapressa.ru

"Міністерством промисловості та торгівлі Тульської області проводиться робота з актуалізації документів щодо постачання населенню продовольчих та непродовольчих товарів. Така робота передбачена чинним законодавством і є плановою", - йдеться у повідомленні російського відомства.

Зазначимо, що картки в країні вводяться тоді, коли відчувається дефіцит на окремі види товарів. Вони повинні регулювати норми споживання товарів на одну людину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія попри "радість" від санкцій, дедалі більше наближається до сценарію розвитку Ірану

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Дата публікації
Перегляди
405
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