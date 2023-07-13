Багата старість: у Польщі жінка отримує майже 290 тисяч грн пенсії, але є нюанс 

У Польщі на більшу пенсію можуть розраховувати ті, хто довше працював.

У Польщі жінці нарахували 31 тисячу злотих (майже 290 тисяч грн) пенсії, проте є нюанс - на відпочинок вона вийшла у віці 81 рік.

Про це пише eska.pl.

У Польщі пенсійний вік становить 65 років для чоловіків і 60 років для жінок. Однак, працюючи довше, можна розраховувати на вищу пенсію. Прикладом є пенсіонерка з Бидгоща.

Жінка вийшла на пенсію у віці 81 рік і 2 місяці. Зараз вона отримує пенсію близько 31 000 злотих на місяць. Все завдяки тому, що після досягнення пенсійного віку вона сплачувала додаткові внески, які потім пройшли валоризацію. Крім того, до розрахунку було прийнято меншу кількість місяців пенсійного стажу.

Проте за підсумками 2022 року, найбагатшим пенсіонером у Польщі виявився чоловік, який отримує 43 тисячі злотих (понад 400 тисяч грн). Він вийшов на пенсію у віці 86 років, пропрацювавши 62 роки та 5 місяців. Він не брав жодного лікарняного і не має періодів, які не зараховуються до страхового стажу.

За даними польського видання, у Польщі на вищу пенсію можуть розраховувати ті, хто довше пропрацював та має великий стаж. Середня пенсія у Польщі - 2869 злотих (26 748 грн).

Нагадаємо, у Польщі на кордоні затримали громадянку України, яка намагалась контрабандою ввести людське волосся, вартістю 95 тисяч злотих (майже 873 тисячі гривень).

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