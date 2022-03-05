Скуповують ювелірні вироби та годинники, які можуть мати високу вартість при перепродажі, оскільки рубль продовжує падати.

Багаті росіяни в паніці скуповують розкішні прикраси та годинники, які можуть мати високу вартість під час перепродажу, оскільки країна, як і раніше, перебуває у стані фінансової кризи через руйнівні західні санкції, запроваджені після вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Ювелірний бренд Bulgari спостерігає зростання продажів ювелірних виробів у своїх російських магазинах за останні кілька днів після міжнародних санкцій, запроваджених щодо Путіна, які обмежили рух готівки, пише Daily Mail.

Багато багатих жителів країни прагнули витратити великі гроші на розкішні прикраси та годинники, які можуть мати високу вартість при перепродажі, оскільки курс рубля продовжує падати.

Раніше, нагадаємо, ювелірний Дім Cartier призупинив комерційну діяльність в Росії.