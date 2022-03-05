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Багаті росіяни в паніці скуповують розкішні прикраси та годинники

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Багаті росіяни в паніці скуповують розкішні прикраси та годинники

Bulgari / Associated Press

Скуповують ювелірні вироби та годинники, які можуть мати високу вартість при перепродажі, оскільки рубль продовжує падати.

Багаті росіяни в паніці скуповують розкішні прикраси та годинники, які можуть мати високу вартість під час перепродажу, оскільки країна, як і раніше, перебуває у стані фінансової кризи через руйнівні західні санкції, запроваджені після вторгнення Володимира Путіна в Україну.

Ювелірний бренд Bulgari спостерігає зростання продажів ювелірних виробів у своїх російських магазинах за останні кілька днів після міжнародних санкцій, запроваджених щодо Путіна, які обмежили рух готівки, пише Daily Mail.

Багато багатих жителів країни прагнули витратити великі гроші на розкішні прикраси та годинники, які можуть мати високу вартість при перепродажі, оскільки курс рубля продовжує падати.

Раніше, нагадаємо, ювелірний Дім Cartier призупинив комерційну діяльність в Росії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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