"Багато нервував і не дотяг до пенсії": у Росії помер ексзаступник Шойгу, який командував окупантами в Україні

Від листопада 2021-го до липня 2022-го Жидко перебував на посаді заступника міністра оборони — начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ.

Колишній заступник Шойгу, учасник вторгнення в Україну генерал-полковник ЗС РФ Геннадій Жидко помер у 57 років.

Про це повідомляють пропагандистські канали РФ, а також губернатор Хабаровського краю Михайло Дегтярьов.

"Багато нервував і мало не дотяг до пенсії", — також прокоментував смерть російського генерала блогер Денис Казанський.

За інформацією російських каналів, смерть Жидко настала у результаті тривалої хвороби.

Що відомо про генерал-полковника ЗС РФ Жидко

Геннадій Жидко мав нагороду Герой Росії. У 2016 році обіймав посаду начальника штабу угрупування ЗС РФ у Сирії, а 2018 року його призначили командувачем військ Східного військового округу.

У 2021 році отримав посаду заступника міністра оборони РФ — начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.

У 2022 році Жидко знову став командувачем військ Східного округу та змінив у травні 2022-го командувача військами Південного військового округу Олександра Дворнікова у керівництві окупаційною армією в Україні. У липні його зняли з цієї посади.

Тим часом у ГУР прокоментували "вибори" на окупованих територіях. Найімовірніше, туди завезуть росіян для імітації й постановки процесу.

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