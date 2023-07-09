Багато військових, техніки та ППО: як у Вільнюсі готуються до саміту НАТО

У столиці Литви Вільнюсі вже наступного тижня відбудеться саміт НАТО. А тому Альянс перетворив це місто у "неприступну фортецю" із великою кількістю військових, техніки та систем ППО.

Про це пише Reuters

НАТО перетворив Вільнюс на фортецю, захищену сучасними озброєннями, для захисту президента США Джо Байдена та інших лідерів Альянсу, які зустрінуться наступного тижня лише за 32 кілометри від обнесеного колючим дротом литовського кордону з російським союзником Білоруссю.

Шістнадцять країн - членів НАТО надіслали загалом близько 1000 військовослужбовців для забезпечення безпеки саміту 11 - 12 липня, який відбудеться лише за 151 км від самої Росії. Багато з них також надають сучасні системи протиповітряної оборони, яких бракує країнам Балтії.

"Було б більш ніж безвідповідально залишити наше небо незахищеним, коли приїжджають Байден і лідери 40 країн", - сказав президент Литви Гітанас Науседа.

Німеччина розгорнула 12 пускових установок Patriot, які використовуються для перехоплення балістичних і крилатих ракет або військових літаків.

Іспанія привезла систему протиповітряної оборони NASAMS, Франція відправляє самохідні гаубиці Caesar, Франція, Фінляндія і Данія базують військові літаки в Литві, а Велика Британія і Франція постачають засоби боротьби з безпілотниками.

Польща і Німеччина надіслали посилені гелікоптерами сили спеціальних операцій. Інші країни надсилають обладнання для боротьби з будь-якими потенційними хімічними, біологічними, радіологічними і ядерними атаками.

Нагадаємо, 11-12 липня 2023 року у Вільнюсі, столиці Литви, має відбутися саміт НАТО 2023, на який зберуться очільники країн-членів Альянсу.

У Зеленського вважають, що під час цієї зустрічі вони можуть ухвалити декларацію щодо гарантій безпеки для України, укладену Києвом та тими країнами, які хочуть надалі такі гарантії надавати.

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