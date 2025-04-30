"Багато переваг": чому Трамп повинен стати новим Папою Римським — американський сенатор

Президент США Дональд Трамп

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Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що президент США Дональд Трамп міг би стати наступним Папою Римським.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Він був би по-справжньому «темною конячкою» як кандидат, але я б попросив папський конклав і вірян-католиків поставитися до цієї можливості неупереджено!» — йдеться в його дописі.

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Водночас сенатор-республіканець висловив думку, що Дональд Трамп може одночасно бути президентом США та керувати Католицькою церквою.

«Перше поєднання Папи Римського та президента США має багато переваг. Стежимо за білим димом», — написав Грем.

Цей допис Ліндсі Грема з’явився після того, як Трамп жартома заявив репортерам, що не відмовився би стати наступним очільником Католицької церкви.

«Це був би мій вибір номер один», — сказав він.

Пізніше політик дав зрозуміти, що жартує.

За всю історію Католицької церкви Папою Римським жодного разу не було обрано громадянина США.

Нагадаємо, таємний конклав для обрання нового духовного лідера 1,4 млрд католиків розпочнеться 7 травня.