"Багато розмовляємо": Президент Польщі розповів, що зустрічає дух Пілсудського

Президент Польщі Кароль Навроцький жартома розповів про свої "зустрічі" з духом польського очільника після Першої світової війни Юзефа Пілсудського у Бельведерському палаці, президентській резиденції.

Про це він розповів в інтервʼю для Radio Zet.

На запитання журналіста, чи зустрічав він дух Пілсудського під час прогулянок, Навроцький відповів:

"Так, ми багато розмовляємо, фактично щодня. Тем багато. З одного боку, польсько-більшовицька війна 1920 року та нинішня міжнародна ситуація після нападу російської федерації та загрози з боку російської федерації. [З іншого боку], про парламент часто розмовляємо," — сказав президент.

За словами Навроцького, Пілсудський "не змінив своїх поглядів" і зараз був би "безумовно, корисним" для Польщі, як і Іван Павло II.

Юзеф Пілсудський є ключовою фігурою в історії Польщі, який очолював польські війська під час Польсько-більшовицької війни 1919–1921 років, зокрема у вирішальній битві під Варшавою 1920 року ("Диво на Віслі"). Водночас, його політика щодо українців була суперечливою: незважаючи на деклароване прагнення до порозуміння, його уряд проводив політику полонізації, закриваючи українські школи та культурні організації.

Нагадаємо, що президент Польщі Кароль Навроцький вніс до Сейму законопроєкт про заборону ідеології так званого "бандеризму".