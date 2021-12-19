Баку передав Єревану десять вірменських військовослужбовців, затриманих під час зіткнень

Баку передав Єревану десять вірменських військовослужбовців, затриманих під час зіткнень

Сталося це за посередництва Євросоюзу.

У неділю, 19 грудня, Баку передав Єревану десять вірменських військовослужбовців, які були затримані під час бойових зіткнень на кордоні.

Про це повідомляє Haqqin.az з посиланням на Державну комісію у справах полонених.

"Баку за посередництва ЄС передав Єреванові десять військовослужбовців. Передані особи були затримані 16 листопада 2021 року, запобігаючи провокації, скоєній збройними силами Вірменії в Кяльбаджарському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Слід зауважити, що 14 грудня у Брюсселі відбулася зустріч президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном за посередництвом голови Європейської Ради Шарля Мішеля. Пізніше політики провели зустріч тет-а-тет.

Нагадаємо, у листопаді між Азербайджаном та Вірменією відновилися бої на спірній території. Вдень 16 листопада міністерства оборони обох країн опублікували заяви. У них сторони звинувачували одна одну у провокаціях. З них випливає, що продовжуються взаємні обстріли, зокрема, з важкого озброєння.

Читайте також: