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"Бал у сатани": соцмережі затролили істеричний виступ Путіна в Кремлі

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"Бал у сатани": соцмережі затролили істеричний виступ Путіна в Кремлі

Користувачі Мережі порівнюють російського лідера з божевільним злодієм з кіно про Джеймса Бонда

Президент Росії Володимр Путін 30 вересня в Кремлі на урочистій церемонії підписав документи про "приєднання" до РФ окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. У церемонії взяли участь колаборанти Володимир Сальдо, Євген Балицький, Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

Також президент РФ виступив з промовою. Він назвав незаконний "референдум", проведений під дулами автоматів, "волевиявленням мільйонів людей", а також звинуватив у всіх бідах Росії "англосаксів". Путін не оминув і свою улюблену тему - історію Другої світової війни.

Користувачі соцмереж активно обговорюють події у Москві. ТСН.ua зібрав дописи та меми з Мережі на тему виступу очільника Кремля.

Нагадаємо, США, Євросоюз, Велика Британія і ще низка країн засудили дії Володимира Путіна і звинуватили його в порушення статуту ООН. 

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський оголосив, що держава подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

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Дата публікації
Перегляди
1884
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