"Бал у сатани": соцмережі затролили істеричний виступ Путіна в Кремлі

Користувачі Мережі порівнюють російського лідера з божевільним злодієм з кіно про Джеймса Бонда

Президент Росії Володимр Путін 30 вересня в Кремлі на урочистій церемонії підписав документи про "приєднання" до РФ окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. У церемонії взяли участь колаборанти Володимир Сальдо, Євген Балицький, Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

Також президент РФ виступив з промовою. Він назвав незаконний "референдум", проведений під дулами автоматів, "волевиявленням мільйонів людей", а також звинуватив у всіх бідах Росії "англосаксів". Путін не оминув і свою улюблену тему - історію Другої світової війни.

Користувачі соцмереж активно обговорюють події у Москві. ТСН.ua зібрав дописи та меми з Мережі на тему виступу очільника Кремля.

«Кремлівське фрік-шоу». Анонсована «церемонія входження» не має жодного юридичного сенсу.Бо суб'єкти, яких не існує, не можуть увійти в країну, що мобілізовано розпадається.Не витрачайте часу на віртуальну ru-адженду. Реальне життя буде цікавіше: контрнаступ, деокупація, трибунал — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 29, 2022

Ліпив сирнички поки слухав промову путіна.



Коротше, сирничків вийшло багато.



Це все, що я маю сказати про промову путіна.

— Info (@Info53917080) September 30, 2022

Я два пункти не вгадав наперед



pic.twitter.com/HIjTlQHv5O — Info (@Info53917080) September 30, 2022

Щось там на промові путіна не було Медведчука.



Мемуари пише?

— Info (@Info53917080) September 30, 2022

Пам‘ятаєте усі фільми про бонда та інших, де божевільні злодії погрожували знищити весь світ? Ми в тому кіно. — PhD Бля водній чіп накрився (@antonohaio) September 30, 2022

Відбірна шизофренія — Nastya Stanko (@StankoNastya) September 30, 2022

Нагадаємо, США, Євросоюз, Велика Британія і ще низка країн засудили дії Володимира Путіна і звинуватили його в порушення статуту ООН.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський оголосив, що держава подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

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