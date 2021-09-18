Балакучий папуга в Аргентині допоміг викрити вбивство і зґвалтування своєї власниці

Балакучий папуга в Аргентині допоміг викрити вбивство і зґвалтування своєї власниці

Птах вимовив останні слова жертви і викрив злочинців.

В Аргентині в місті Сан-Ісідро папуга став ключовим свідком у справі вбивства та зґвалтування жінки.

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Про це повідомляє The Sun.

46-річна жінка на ім'я Елізабет Толедо була жорстоко вбита і зґвалтована у помешканні, яке вона орендувала разом з двома знайомими. Чоловіки стали головними підозрюваними в цій справі.

Коли на місці події після того як виявили тіло жінки працювали правоохоронці, вони звернули увагу на папугу жінки. Птах постійно викрикував одну і ту ж фразу: "Будь ласка, відпустіть мене".

Крім цього, коли зайшов один із сусідів вбитої Елізабет, папуга став нервово поводитися і промовляти: "Навіщо ти мене б'єш?"

Поліцейські дійшли висновку, що птах бачив злочин на власні очі і зумів розповісти подробиці злочину, свідком якого став.

Також правоохоронці зробили тест ДНК, який підтвердив, що вбивцями жінки є її сусіди по квартирі.

Чоловікам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що нове дослідження виявило, що дикі сірчані какаду в Австралії навчилися відкривати кришки сміттєвих баків та красти залишки їжі.

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