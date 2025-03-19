Баланс сил у НАТО під загрозою: США розглядають зміни у військовому керівництві

В Білому домі обговорюють можливість відмовитися від автоматичного призначення американського генерала на посаду головнокомандувача сил НАТО в Європі. Це може бути сигналом про зміну ролі США в Альянсі та їхнього ставлення до союзників.

Про це розповіли телеканалу NBC News посадовці в Пентагоні.

Згідно з останніми повідомленнями, Міністерство оборони США здійснює значну реорганізацію бойових командувань і штабів. Як зазначають двоє високопосадовців відомства, серед розглянутих варіантів є можливість відмови Сполучених Штатів від ролі SACEUR – верховного головнокомандувача сил НАТО в Європі.

Запропонована реструктуризація збігається з курсом адміністрації Трампа на скорочення бюджетних витрат і персоналу в державних структурах. Президент Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет підкреслюють важливість того, щоб європейські союзники активніше брали на себе відповідальність за безпеку континенту.

Якщо США вирішать відмовитися від ролі SACEUR, це стане не просто кадровою зміною, а вагомим сигналом для всього Альянсу щодо трансформації балансу сил у НАТО. В такому разі союзники будуть змушені самостійно визначати процедуру висунення нового командувача. Наразі цю ключову посаду обіймає генерал армії США Кріс Каволі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп вважає, що США – головна сила НАТО, але натякає на відхід від лідерства. Він давно критикує Альянс і може навіть вивести війська з Європи або припинити постачання озброєння.

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