Балістична ракета КНДР досягнула десятикратної швидкості звуку

За попередніми оцінками, ракета пройшла понад 700 км у сторону Японії.

Запуск військовими КНДР балістичної ракети, про який у вівторок, 11 січня, повідомила берегова охорона Японії, підтвердили в Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS).

Про це у середу, 12 січня, повідомило агентство Yonhap.

У заяві JCS йдеться, що, за попередніми оцінками, ракета пройшла понад 700 км (435 миль), піднявшись на максимальну висоту 60 км, зі швидкістю, що в 10 разів перевищує швидкість звуку (12 348 км/год).

Це може свідчити, що в КНДР оволоділи технологіями для створення високотехнологічної зброї, якою є гіперзвукові ракети.

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Водночас експерти відзначили, що швидкість 10 Махів (десятикратна швидкість звуку) не є остаточним елементом для класифікації гіперзвукових ракет, оскільки звичайні ракети середньої дальності зазвичай теж набувають швидкості 9-10 Махів під час фази розгону після зльоту.

Запуск ракети відбувся у північній провінції Джаганг у напрямку океану.

Південнокорейські військові закликали КНДР негайно припинити запуски ракет, які є "явним" порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що 2022 року це вже був другий запуск балістичної ракети військовими КНДР. Перший запуск відбувся 5 січня.

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