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Балістика під прицілом: ЗСУ випалили завод під Петербургом, який "годує" паливом ракети "Іскандер"
Ураження трьох виробничих цехів «Заводу імені Морозова» здатне суттєво розірвати ланцюжок постачання боєприпасів для ворожих атак.
Сили оборони України у ніч проти 9 листопада завдали удару по АТ «Завод імені Морозова» неподалік Санкт-Петербурга. Це підприємство постачає унікальне тверде паливо для двигунів російських балістичних ракет «Іскандер-М».
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У заяві зазначається, що кожна ракета «Іскандер», яку російські війська запускають по українських містах, проходить довгий виробничий шлях. Він починається не з пускової установки, а на підприємствах, де виготовляють паливо для ракетних двигунів.
Одним із таких підприємств є «Завод імені Морозова», розташований неподалік Санкт-Петербурга. За даними Генштабу ЗСУ, завод виробляє вибухові речовини, а також розробив тверде паливо для двигунів ракетних комплексів «Тополь-М». Для балістичних ракет 9М723 «Іскандер-М» підприємство виготовляє та постачає твердопаливні заряди для двигунів 9Х820.
«Завод імені Морозова» входить до складу державної корпорації «Ростех» та є важливою ланкою російського військово-промислового комплексу, який забезпечує армію РФ балістичними ракетами.
«У ніч на 9 листопада в цю біографію втрутилися Сили оборони України. Підрозділи уразили підприємство і пошкодили одразу три виробничі цехи. Масштаби збитків уточнюються», — йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.
Там зазначили, що ураження такого підприємства безпосередньо впливає на спроможність Росії виробляти ракети для «Іскандерів», якими окупанти атакують українські міста. Таким чином, українські удари порушують виробничий ланцюг ще до того, як ракети потрапляють на пускові установки.
Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада дрони також атакували один із найбільших НПЗ Росії — «КИНЕФ» у місті Кириши Ленінградської області. Там виникло займання. Це перший удар по підприємству від серпня 2026 року. Губернатор Олександр Дрозденко підтвердив влучання у промзоні Киришів.