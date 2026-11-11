Балістику треба знищувати ще в Росії: Fire Point звернулася з пропозицією до США

Fire Point просить розблокувати Starshield над Росією / © Фото з відкритих джерел

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Українська компанія Fire Point пропонує розширити географію використання американської військової супутникової системи Starshield. Наразі її застосування обмежене територією України, через що українські військові не можуть повноцінно використовувати її для протидії цілям на російській території поблизу кордону.

Про це розповіла керівниця Fire Point Ірина Терех в інтерв’ю Breaking Defense під час візиту до Стокгольма.

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Навіщо Fire Point потрібен Starshield за межами України

Ірина Терех пояснила, що компанія хотіла б отримати дозвіл на використання Starshield не лише на тимчасово окупованих територіях, а й ще на 200–300 км далі за межами України.

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«Якби ми мали можливість розширити ліцензії Starshield не лише на тимчасово окуповані території, а й трохи далі — приблизно на 200–300 кілометрів, це могло б кардинально вплинути на те, як Україна протидіє балістичним атакам Росії по цивільному населенню», — заявила Терех.

За її словами, нинішні обмеження не дають повноцінно вирішити проблему російських пускових установок, розташованих неподалік українського кордону. Саме з таких районів російські війська запускають значну частину балістичних ракет, якими атакують українські міста.

Використання Starshield на більшій відстані від української території, на думку керівниці компанії, могло б суттєво посилити можливості України у протидії таким ударам.

Чому Україні важливо домовитися зі США про нову ліцензію

Starshield — військова версія супутникової системи SpaceX, яку використовують для потреб оборони. На відміну від звичайного цивільного Starlink, військові термінали можуть працювати на рухомих платформах, зокрема на безпілотниках і транспортних засобах.

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Ірина Терех наголосила, що в Україні доступ до системи контролює Міністерство оборони. Саме відомство видає ліцензії на використання терміналів і здійснює нагляд за їхнім застосуванням. Fire Point має дозвіл лише на встановлення обладнання, але не може передавати систему іншим користувачам.

За словами керівниці компанії, Fire Point уже знайшла альтернативний спосіб частково обходити американські обмеження. Однак він забезпечує лише 15–20% можливостей Starshield. Терех не стала розкривати подробиці цього рішення.

«Ми зараз намагаємося витиснути максимум із цього обхідного рішення, але воно не може замінити Starshield як повноцінну альтернативу — ані за ціною, ані за можливістю масштабування», — пояснила вона.

Питання розширення доступу постало напередодні переговорів України зі США про продовження контракту. Чинна угода на використання Starshield має завершитися в середині 2027 року, а обговорення умов нового договору вже розпочалося цього місяця.

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Терех наголосила, що рішення американської адміністрації щодо розширення ліцензій може мати безпосереднє значення для захисту українців. Вона назвала це політичним рішенням, яке не потребуватиме від США значних додаткових зусиль.

Паралельно Fire Point розробляє власну систему протиракетної оборони Freya спільно зі шведською компанією Saab та іншими партнерами. За словами Терех, випробування системи мають відбутися ще цього року, а перехоплення балістичної цілі очікують уже 2027-го.

Starshield в Україні: обмеження, відновлення роботи та майбутнє співпраці зі США

У середині жовтня українські військові зіткнулися з раптовими обмеженнями роботи Starshield. Термінали втрачали зв’язок під час руху на певній швидкості, через що виникали проблеми з керуванням безпілотниками та перехопленням російських цілей. За оцінкою ISW, у цей період показник перехоплення російських реактивних дронів знизився з 77% до приблизно 74%.

Уже 24 жовтня Міністерство оборони України зафіксувало стабільну роботу терміналів Starlink/Starshield на швидкості понад 161 км/год. Водночас військові продовжили перевірки, щоб з’ясувати, чи повністю відновилися попередні можливості системи та де проходять верхні межі швидкості.

Окремим питанням залишилося майбутнє співпраці зі США, адже український контракт на використання Starshield має завершитися в середині 2027 року. Київ прагне завчасно узгодити нову угоду, оскільки переговори можуть потребувати тривалого часу. Тимчасовий повірений у справах України у США Денис Сенік наголошував, що Київ досі не отримав пояснень щодо жовтневих обмежень.

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