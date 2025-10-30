Бальна зала за 300 млн: американці різко розкритикували план Трампа щодо перебудови Білого дому

Більшість американців виступила проти перебудови Білого дому / © Planet Labs

Більшість американців виступає проти планів президента США Дональда Трампа знести Східне крило Білого дому, щоб побудувати на його місці бальну залу. Згідно з результатами нового опитування, проведеного ABC News разом з Washington Post та Ipsos, ідея президента наштовхнулася на потужний опір громадян, особливо серед демократів та незалежних виборців.

Про це пише ABC News.

Рішуча незгода більшості

Опитування, проведене за допомогою Ipsos’ Knowledge Panel, показало, що 56% американців проти того, щоб адміністрація Трампа зносила Східне крило. Це необхідно для будівництва нової бальної зали площею 90 тисяч квадратних футів (приблизно 8361 кв. м), яка фінансується коштом приватних пожертвувань на суму $300 мільйонів. При цьому 45% опитаних висловили «рішучу» незгоду.

Підтримують план Трампа лише 28% американців, з яких 15% висловили рішучу підтримку. Ще 16% респондентів не змогли дати однозначної відповіді.

Розкол за партійною ознакою

Погляди на демонтаж Східного крила різко розділилися за партійною ознакою, що демонструє глибокий політичний розкол у США:

Демократи: 88% опитаних демократів виступають проти, при цьому 78% проти рішуче .

Республіканці: 62% опитаних республіканців підтримують цю ідею.

Незалежні: більшість незалежних виборців (61%) також проти демонтажу, причому майже половина з них виступає проти рішуче.

Безумовна підтримка ідеї Трампа досягає свого піка лише серед його найзатятіших прихильників: 58% тих, хто однозначно схвалює діяльність президента, також рішуче підтримують і будівництво бальної зали. Серед тих, хто лише «частково» схвалює політику Трампа, повна підтримка падає до 11%.

«Серед тих, хто абсолютно не схвалює Трампа, 82% рішуче виступають проти знесення Східного крила та будівництва бальної зали, тоді як серед тих, хто не схвалює президента лише частково, рішуче виступають проти плану значно менші 37%», — зазначає видання.

Аргументи адміністрації

Адміністрація Трампа у відповідь на критику заявляє, що минулі президенти також вносили значні зміни до архітектури Білого дому.

Проте громадська думка демонструє, що ідея демонтажу однієї з частин історичної будівлі для створення приватної бальної зали не знаходить широкої підтримки серед населення.

Нагадаємо, супутникові знімки зафіксували повне знесення Східного крила Білого дому, де раніше розташовувався офіс Першої леді. На місці знесеної будівлі розпочато будівництво нової бальної зали.