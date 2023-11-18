Балотуватиметься з в'язниці: Гіркін оголосив про самовисування на виборах президента РФ

У своєму листі терорист також розпорядився, щоб його соратники розгорнули штаб зі збирання підписів.

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який перебуває в СІЗО і звинувачується в закликах до екстремістської діяльності, заявив про самовисування себе кандидатом у президенти на виборах 2024 року.

Про це пише "BBC News".

"Це наш шанс об'єднатися перед зовнішньою і внутрішньою загрозою", — йдеться у листі Гіркіна.

У своєму листі терорист також розпорядився, щоб його соратники розгорнули штаб зі збирання підписів.

Про те, що він збирається балотуватися як кандидат на президентські вибори в Росії в 2024 року Гіркін писав у своєму телеграм-каналі наприкінці серпня.

Раніше ми повідомляли, що російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) з в'язниці написав листа, в якому описав плачевний стан окупаційної армії в Україні.

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