Світ
33
2 хв

Балтійське море рекордно обміліло: чому так сталося

Рівень води в Балтійському морі впав до історичного мінімуму за 140 років.

Руслана Сивак
Балтійське море

Балтійське море (ілюстративне фото) / © Associated Press

Рівень води в Балтійському морі опустився на 67,4 см нижче багаторічного середнього показника, що стало найнижчим значенням за всю історію спостережень з 1886 року. За даними Інституту досліджень Балтійського моря ім. Лейбніца (IOW) у Варнемюнді, басейн втратив приблизно 275 куб. км води.

Про це пише Deutsche Welle.

Різке зниження рівня води науковці пояснюють особливостями географії та погодними умовами. Балтійське море є внутрішньоконтинентальним і з’єднується зі Світовим океаном лише через вузькі протоки, що ведуть до Північного моря. Починаючи з січня 2026 року, тривалі сильні східні вітри почали виштовхувати водні маси з Балтики через ці протоки.

Попри аномальність показників, дослідники з IOW дають позитивні прогнози щодо біохімічного стану моря. Відтік теплої води з низьким вмістом солі створює умови для подальшого оновлення акваторії.

Як повідомляє медіа, очікується, що згодом з Північного моря надійде холодна, солона та насичена киснем вода. Це сприятиме очищенню води від надмірної кількості мікробів та водоростей, покращенню середовища для розмноження та життя риб. А Також оздоровленню загальної екосистеми регіону.

Раніше ми писали, що Шведські військові зафіксували підводний човен іноземного походження у Балтійському морі та здійснили його супровід.

Також повідомлялося, що Балтійське море стає ареною дедалі напруженішого протистояння. Шведські військові моряки констатують, що присутність російського флоту в регіоні перестала бути епізодичною і перетворилася на системну загрозу.

